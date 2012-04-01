Обернуть тексты шаблона WordPress в gettext

Необходимо сделать шаблон WordPress готовым к переводу и перевести его на русский

Шаблон приобретен. http://themeforest.net/item/prestige-ultimate-wordpress-theme/132654

Необходимо

1. Обернуть все тексты шаблона в функцию gettext (для работы с WPML - http://wpml.org/documentation/getting-started-guide/theme-localization/)

2. Перевести шаблон и приложить файлы .mo и .po для русского и английского

присылать заявки можно для первого пункта либо для обоих