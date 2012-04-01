Обернуть тексты шаблона WordPress в gettext

Нужно на сайте http://dostoynie.cl81602.tmweb.ru/ поменять некоторые модули и привести к виду, как на макете. Все графические элементы вышлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать шаблон WordPress готовым к переводу и перевести его на русский
Шаблон приобретен. http://themeforest.net/item/prestige-ultimate-wordpress-theme/132654
Необходимо
1. Обернуть все тексты шаблона в функцию gettext (для работы с WPML - http://wpml.org/documentation/getting-started-guide/theme-localization/)
2. Перевести шаблон и приложить файлы .mo и .po для русского и английского
присылать заявки можно для первого пункта либо для обоих
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