Обернуть тексты шаблона WordPress в gettext

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки66 просмотров
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Необходимо сделать шаблон WordPress готовым к переводу и перевести его на русский

Шаблон приобретен. http://themeforest.net/item/prestige-ultimate-wordpress-theme/132654

Необходимо

1. Обернуть все тексты шаблона в функцию gettext (для работы с WPML - http://wpml.org/documentation/getting-started-guide/theme-localization/)

2. Перевести шаблон и приложить файлы .mo и .po для русского и английского

присылать заявки можно для первого пункта либо для обоих

WordPress
12 лет назад
alekseyn
45 летОАЭ
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад