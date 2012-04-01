Работа с кодом PHP и базой MYSQL для OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки112 просмотров
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Требуется разработка следующих вещей для OpenCart.

1.Создать дополнительное поле во вкладке «Данные» в функциях товара после поле «Цена»:

«Цена указана за:» — далее возможность выбора — «шт.» или «уп»

Следующая строчка:

«Количество штук в упаковке:» — далее возможность ввода в цифрах.

2.Смена шрифта с синего в цвет логотипа.

3.Привязка Опцию товара к иной опции.

Пример:

В нашем случае боры делаются с зернистостью алмаза: супер мелкая, мелкая, средняя, крупная, супер крупная.

Бор стоматологический модель FG 801 имеет размеры: 008 и 012.

Стоимость бора размером 008: 760 р. за уп.

Стоимость бора размером 012: 1440 р. за уп. (на 380 р. дороже).

Бор с размером 008 производится на зернистости алмаза: мелкая, средняя, крупная.

Бор с размером 012 производится на зернистости алмаза: мелкая, средняя, крупная, супер крупная.

Необходимо при выборе размера бора 008 привязать опцию "Зернистость алмаза" исключительно только к мелкая, средняя, крупная.

Такая фишка должна быть как доп. возможность для любого товара, которую самостоятельно можно настроить из панели админки.

сайт: www.soundsessions.ru

PHPOpenCartMySQL
12 лет назад
stomatrium
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад