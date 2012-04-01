Работа с кодом PHP и базой MYSQL для OpenCart

Есть простой html сайт, в нем используются скрипты (как для простого сайта количество скриптов - 7) нужно оптимизировать их использование, возможно так же их работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка следующих вещей для OpenCart.
1.Создать дополнительное поле во вкладке «Данные» в функциях товара после поле «Цена»:
«Цена указана за:» — далее возможность выбора — «шт.» или «уп»
Следующая строчка:
«Количество штук в упаковке:» — далее возможность ввода в цифрах.
2.Смена шрифта с синего в цвет логотипа.
3.Привязка Опцию товара к иной опции.
Пример:
В нашем случае боры делаются с зернистостью алмаза: супер мелкая, мелкая, средняя, крупная, супер крупная.
Бор стоматологический модель FG 801 имеет размеры: 008 и 012.
Стоимость бора размером 008: 760 р. за уп.
Стоимость бора размером 012: 1440 р. за уп. (на 380 р. дороже).
Бор с размером 008 производится на зернистости алмаза: мелкая, средняя, крупная.
Бор с размером 012 производится на зернистости алмаза: мелкая, средняя, крупная, супер крупная.
Необходимо при выборе размера бора 008 привязать опцию "Зернистость алмаза" исключительно только к мелкая, средняя, крупная.
Такая фишка должна быть как доп. возможность для любого товара, которую самостоятельно можно настроить из панели админки.
сайт: www.soundsessions.ru
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайте http://votokam.ru необходимо "довести до ума" модуль vm_accordion_menu (Каталог товаров сбоку во внутренних страницах сайта): нужно, что бы при открытии категории был активен и развернут соответствующий пункт меню (пример в приложенном файле). Сейчас же ...Закрыт12 лет назад
Вот сейчас в выдаче Яндекса - http://www.sorem.ru/washer/40.html , а надо сделать http://www.sorem.ru/washer/40-remont-bosch.html И так по всем страницам по всем маркам из раздела http://www.sorem.ru/washer.html жду предложений - сроков и ценВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сверстать выпадающие меню, которое появляется рядом с любой картинкой по событию onclickЗавершен12 лет назад
Требуется оптимизация скрипов сайтов Drupal 7. Нужно уменьшить использование памяти скриптами сайта(ов). От Вас: Примеры работ Приблизительная стоимость Телефон для связи. Благодарю всех ответивших по теме. Рассчитываю на постоянное долгое сотрудничество.Закрыт12 лет назад
Нужно сделать программную часть сайта, на подобии omg5.ru Дизайна не нужно, нужен только сам скрипт загрузки сайтов. Пишите цену за которую сделаете.Закрыт12 лет назад
- $20
Все подробности во вложенном файле. при договоренности высылается psd файл. все подробности в скайп ah_alikЗавершен12 лет назад
Описание в приложении. Прошу дать оценку по деньгам и времени, либо задать дополнительные вопросы.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо внести ряд правок на сайт. 1. Поставить на главной flash-баннер, сейчас он отображается не на весь размер. 2. В разделе "ЭКОСУМКА «СПАСИБО»" отцентрировать 3 изображения по центру области. 3. Перекрасить футер в синий цвет. 4. Сделать всплывающее окно ...Закрыт12 лет назад
Нужен хороший, профессиональный и ответственный программист, который бы доработал пару плагинов для сайта на Wordpress. Плагины несложные, но их нужно сделать так, чтобы в будущем другой человек смог в них разобраться, они были качественные и легкие, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад