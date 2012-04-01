Меню и доставка в Virtuemart

На сайте http://votokam.ru необходимо "довести до ума" модуль vm_accordion_menu (Каталог товаров сбоку во внутренних страницах сайта): нужно, что бы при открытии категории был активен и развернут соответствующий пункт меню (пример в приложенном файле). Сейчас же постоянно развернут последний пункт меню, независимо от открытой страницы. Постараться максимально приблизить внешний вид к приложенному примеру.

Так же нужно прикрутить модуль доставки Почты России (обычная доставка и EMS).

Все это сделать желательно сегодня.

Возможно вы сможете выполнить только одно из этих заданий. В этом случае укажите - какое именно.

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