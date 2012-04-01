Доработка сайта на Wordpress

Нужен хороший, профессиональный и ответственный программист, который бы доработал пару плагинов для сайта на Wordpress.

Плагины несложные, но их нужно сделать так, чтобы в будущем другой человек смог в них разобраться, они были качественные и легкие, к тому же, часть плагинов уже есть в Интернете, их нужно дописать или переделать под наши нужды.

Ниже в ТЗ я подробно расписал все плагины. От Вас мне нужна цена с учетом, что работы не так много, точные сроки и условия