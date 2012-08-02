Требуется хороший парсер

собираем отсюда http://www.nakolesah.ru/tires/podbor/poavto.aspx http://www.nakolesah.ru/motoshiny/podbor/pomoto.aspx http://www.nakolesah.ru/specialnye_shiny/podbor/poavto.aspx http://www.nakolesah.ru/gruzovie_shiny/podbor/poavto.aspx http://www.nakolesah.ru/akkumulyatory/podbor/poavto.aspx кладем в xml структура xml - как прикрепленном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требования к парсеру.
1. Парсер собирает все товары с сайта донора по категориям, которые указываются мной в панели управления парсером.
2. Парсер должен уметь добавлять новые категории товаров, которые могут появиться на сайте доноре.
3. Парсер собирает всю информацию с карточки товара и добавляет ее в наш сайт.
4. Вся информация собранная парсером переводится автоматически с помощью внутреннего словаря с англ на русский в котором мы сами указываем какие слова и чем заменять с возможностью дальнейшего расширения этого словаря.
5. Парсер должен добавлять новые товары по нашей команде и должен удалять те товары которых уже нет в наличии.
6. При сборе товаров добавляются только те что в наличии на сайте доноре.
Возможно будут еще пункты при согласовании нюансов с исполнителем. Парсер должен настраиваться на нашем хостинге (хостер Hostgator) чтобы не было разговоров типа "а у меня все работает" и "какой у вас браузер". Оставляйте свои цены и сроки. Все вопросы в ICQ 345784774 спасибо
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