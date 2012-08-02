Требуется хороший парсер

Добрый день!

Требования к парсеру.

1. Парсер собирает все товары с сайта донора по категориям, которые указываются мной в панели управления парсером.

2. Парсер должен уметь добавлять новые категории товаров, которые могут появиться на сайте доноре.

3. Парсер собирает всю информацию с карточки товара и добавляет ее в наш сайт.

4. Вся информация собранная парсером переводится автоматически с помощью внутреннего словаря с англ на русский в котором мы сами указываем какие слова и чем заменять с возможностью дальнейшего расширения этого словаря.

5. Парсер должен добавлять новые товары по нашей команде и должен удалять те товары которых уже нет в наличии.

6. При сборе товаров добавляются только те что в наличии на сайте доноре.

Возможно будут еще пункты при согласовании нюансов с исполнителем. Парсер должен настраиваться на нашем хостинге (хостер Hostgator) чтобы не было разговоров типа "а у меня все работает" и "какой у вас браузер". Оставляйте свои цены и сроки. Все вопросы в ICQ 345784774 спасибо