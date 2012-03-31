Настроить robots.txt

Веб-программированиеЗакрытнет заявок103 просмотра
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Есть сайт, у него есть дневная и ночная версии, в поиск падают лишние страницы. 5 видов одинаковых страниц из-за этого.

Такого вида страницы попадают в индекс:

http://www.site.ru/page — ЭТА ОК, НУЖНА

http://www.site.ru/page?theme=basic — НЕ НУЖНА

http://www.site.ru/page?theme=basicnight — НЕ НУЖНА

http://www.site.ru/page?quicktabs_pogoda=0 — НЕ НУЖНА

http://www.site.ru/page?quicktabs_pogoda=1 — НЕ НУЖНА

Нужно:

1) В robots.txt запретить индексирование всех страниц, где есть эти хвосты:

?theme=basic

?theme=basicnight

?quicktabs_pogoda=0

?quicktabs_pogoda=1

т.е. по маске, а не перечислять их все в 4 вариантах

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12 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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