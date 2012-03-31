Оптимизация скрипта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Здравствуйте. Есть скрипт обмена ссылок - "Vetton links directory 3.4"

От хостера пришло письмо что создает нагрузку. (links_ex.php)

Как почитал - скрипт не очень хорошо написан, нужно оптимизировать, возможно, лишние функции вообще убрать.

Жду предложений со сроками и ценой.

Лучше, если уже есть готовый.

12 лет назад
Anhelone
Егор 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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