Создание модуля для сайта и приложения к нему

Необходимо написать полнофункциональный модуль для сайта Footballmir.ru (скорее всего на основе уже созданного и работающего, но только с изменёнными условиями) , написать приложение для "В Контакте" не Flash, работающее с этим модулем и привязать это всё к интерфейсу платёжного агрегатора, которое уже стоит и функционирует на сайте.

Платформа сайта RunCMS 2.2.2

Требуется исполнитель хорошо знакомый со всеми особенностями и нюансами данного движка и разработкой API – приложений.

Работать будем по договору только с исполнителем из Санкт-Петербурга. Прошу жителей остальных регионов не принимать этот факт как оскорбление. Таково пожелание конечного заказчика.

ICQ 123796316

Skype : ceramdec