Скрипт футбольной статистики [DLE]

Надо создать модуль формы покупки товаров под Joomla Virtuemart. Контакты:icq 386-001
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен модуль для вывода футбольной статистики.
Для CMS DataLife Engine.
Модуль должен включать в себя:
- полная турнирная таблица (Место, Команда, В, П, Н, Гз+, Гп-, О)
- блок турнирной таблицы на главной (Место, Команда, Очки)
- полная таблица результатов по турам
- блок таблицы результатов на главной
- блок ближайших матчей на главной
Все это должно генерироваться автоматически после ввода счета в матче.
В качестве примера — _http://www.championat.ru/football/_england.html
За основу можно взять модуль для Joomla http://scripts.mydiv.net/download-lmo-joomla-.html
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