Скрипт футбольной статистики [DLE]

На сайте http://www.flora.dn.ua/ некоторыми исполнителями были проведены работы по установке дополнительных модулей. Сайт работает на движке ShopCMS. Проблема заключается в том, что теперь при добавлении фоток к товару, перегрузка страницы нарушена и к этому еще ...