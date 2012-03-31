Скрипт футбольной статистики [DLE]

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка184 просмотра
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Нужен модуль для вывода футбольной статистики.

Для CMS DataLife Engine.

Модуль должен включать в себя:

- полная турнирная таблица (Место, Команда, В, П, Н, Гз+, Гп-, О)

- блок турнирной таблицы на главной (Место, Команда, Очки)

- полная таблица результатов по турам

- блок таблицы результатов на главной

- блок ближайших матчей на главной

Все это должно генерироваться автоматически после ввода счета в матче.

В качестве примера — _http://www.championat.ru/football/_england.html

За основу можно взять модуль для Joomla http://scripts.mydiv.net/download-lmo-joomla-.html

12 лет назад
temapskov
Артём 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Pavukkk
Павел 
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$30
3 дня