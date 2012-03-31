Форма оплаты для Virtuemart

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Надо создать модуль формы покупки товаров под Joomla Virtuemart.

Контакты:icq 386-001

Virtuemart
12 лет назад
dinya24
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад