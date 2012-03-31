Доработать Badsyntax jQuery YouTube Player

Небходимо сделать парсеры для сайта на wordpress. Источники - 2 разных сайта, контент которых должен будет добавляться в 2 разные категории.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать плеер так, чтобы при проигрывании видео под ним появлялось описание ролика (например, как на 2 изображении).
Сейчас ссылки на видео и заголовки задаются след. образом:
playlist: {
title: 'Портфолио',
videos: [
{ id: 'HlxQeA0ghLg', title: 'Ролик 1' },
{ id: 'gah1e1JBtD0', title: 'Ролик 2' },
{ id: 'e_8n10on80A', title: 'Ролик 3' }
...
Кроме id и title, добавить сюда descr, где нужно задавать описания, которые будут выводится под роликами.
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