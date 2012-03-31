Доработать Badsyntax jQuery YouTube Player

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка145 просмотров
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Требуется доработать плеер так, чтобы при проигрывании видео под ним появлялось описание ролика (например, как на 2 изображении).

Сейчас ссылки на видео и заголовки задаются след. образом:

playlist: {

title: 'Портфолио',

videos: [

{ id: 'HlxQeA0ghLg', title: 'Ролик 1' },

{ id: 'gah1e1JBtD0', title: 'Ролик 2' },

{ id: 'e_8n10on80A', title: 'Ролик 3' }

...

Кроме id и title, добавить сюда descr, где нужно задавать описания, которые будут выводится под роликами.

jQuery
12 лет назад
itsabiz
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Camicia_nera
Станислав 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Человек работает со скоростью молнии! Всё сделал очень быстро и чётко. 10 баллов
Всё отлично, рекомендую.