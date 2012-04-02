Исправить работу работу сайта

На сайте http://www.flora.dn.ua/ некоторыми исполнителями были проведены работы по установке дополнительных модулей. Сайт работает на движке ShopCMS. Проблема заключается в том, что теперь при добавлении фоток к товару, перегрузка страницы нарушена и к этому еще и перестало накладывать водяной знак на две фото из трех.

Кто действительно может решить вопрос, какие предложения по цене и срокам?