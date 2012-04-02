Исправить работу работу сайта

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки128 просмотров
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На сайте http://www.flora.dn.ua/ некоторыми исполнителями были проведены работы по установке дополнительных модулей. Сайт работает на движке ShopCMS. Проблема заключается в том, что теперь при добавлении фоток к товару, перегрузка страницы нарушена и к этому еще и перестало накладывать водяной знак на две фото из трех.

Кто действительно может решить вопрос, какие предложения по цене и срокам?

12 лет назад
iexpert
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
denkolmychenko
Ден 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
20 отзывов(-3)
12 лет назад
$50
1 день
Спасибо ! Проблема со скриптом магазина решена, спасибо за доработки на сайте! Мне понравилась Ваша работа и особенно то, что на все вопросы получил полные и вразумительные ответы. Было приятным то что Вы держите свое слово. Будем работать с Вами еще!
Отличный работодатель, в течении работы всегда на связи, с оплатой все ровно. Однозначно рекомендую!
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