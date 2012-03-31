Натянуть на шаблон нарезанный сайт на Wordpress

$150
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
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необходимо перенести вот этот сайт на сервер клиента:

http://www.smartzonewebservices.com/bullycode/

наполнить содержанием настроить функционал.

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,

надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,

WordPressСайт на WordPress
12 лет назад
Anantago
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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