Создание cms управления сайтом + парсинг сайта

Добрый день, нужен скрипт на сайт, движок DLE, у нас онлайн магазин, мы продаём игры, мы хотим устроить лотерею аккаунтов каждый день, тоесть мы хотим чтобы каждый день заливать в скрипт аккаунт стим и чтобы ...