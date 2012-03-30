Нужен скрипт на сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка186 просмотров
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Добрый день, нужен скрипт на сайт, движок DLE, у нас онлайн магазин, мы продаём игры, мы хотим устроить лотерею аккаунтов каждый день, тоесть мы хотим чтобы каждый день заливать в скрипт аккаунт стим и чтобы в опредёленное кол-во времени, человек который первый нажмёт получить игру, ему она высылалась на емайл. Кто сможет пишем в скайп oleg12688 или в аську 47464203

12 лет назад
komar12
Олег 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад