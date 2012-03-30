Добрый день, нужен скрипт на сайт, движок DLE, у нас онлайн магазин, мы продаём игры, мы хотим устроить лотерею аккаунтов каждый день, тоесть мы хотим чтобы каждый день заливать в скрипт аккаунт стим и чтобы в опредёленное кол-во времени, человек который первый нажмёт получить игру, ему она высылалась на емайл. Кто сможет пишем в скайп oleg12688 или в аську 47464203