Нужен модуль единой авторизации

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки274 просмотра
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Авторизация пользователей нужна через сайты Вконтакте, Мейл ру. Фейсбук, Одноклассники. С подробными комментариями

12 лет назад
japan_parts
Евгений 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
itspoma
Роман 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$80
1 день