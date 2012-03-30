Нужно поставить предварительный загрузчик контента

Добрый день,

Есть страница, на которой при заходе должны одновременно проигрываться три видео-ролика и файл со звуком. Задача заключается в том, что они обязательно должны все стартовать одновременно.

Поэтому нужно на сайте установить предварительный загрузчик и когда весь контент загружен уже запускать его.

Ссылка на страницу: inshade12-13.ru/beta1.php.

Ждем Ваши предложения, комментарии и бюджет.

PS. Способ воспроизведения видео - на данный момент через jwplayer, но можно и по другому.