Добавить видео плеер

Написание скрипта. Его задачи и функции: на сайте http://sergey-mavrodi.com/op/view_485.html есть возможность регистрации по инвайту Это обычная форма, данные передаются по https вот собственно и сама форма https://lk.sergey-mavrodi.com/forms/invite_referal_register.php/ Нужно чтобы форма была у меня на сайте, обрабатывались ответы сервера у ...
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Здравствуйте. Нужно найти плагин либо другим способом найти возможность добавления видео на сайте на joomla(файлы видео находятся в там же где и joomla), что бы с результирующей HTML страницы нельзя было вытащить ссылку на видео файл. Предложения писать в личку.
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