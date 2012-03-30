Доработка модулей для Opencart

Написание скрипта. Его задачи и функции: на сайте http://sergey-mavrodi.com/op/view_485.html есть возможность регистрации по инвайту Это обычная форма, данные передаются по https вот собственно и сама форма https://lk.sergey-mavrodi.com/forms/invite_referal_register.php/ Нужно чтобы форма была у меня на сайте, обрабатывались ответы сервера у ...
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Требуется человек, имеющий опыт работы с CMS Opencart.
Работа связана с доработкой модулей (корзина, фильтр по брэндам в категориях и т.д.), а также с интеграцией нового дизайна в движок.
Работа сдельная.
Просьба, обращаться на имейл [email protected] или в личку.
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