Доработка модулей для Opencart

Написание скрипта. Его задачи и функции: на сайте http://sergey-mavrodi.com/op/view_485.html есть возможность регистрации по инвайту Это обычная форма, данные передаются по https вот собственно и сама форма https://lk.sergey-mavrodi.com/forms/invite_referal_register.php/ Нужно чтобы форма была у меня на сайте, обрабатывались ответы сервера у ...