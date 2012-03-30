Разработать функцию размещения отзывов на сайте

Итак есть небольшой сайт ручной сборки:

http://buyinchina.com.ua/

Нужно собрать скрипт который бы выводил отзыв на сайте, с выводом формы для написания отзыва.

Ну и соответственно с возможностью редакции самих отзывов, хотя бы возможность удалить.