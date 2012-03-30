Перенести сайт на php/mysql

нужен человек, который не только хорошо разбирается в пхп, но и понимает чем пхп как модуль апача отличается от cgi

сайт по большому счету не трудный, но писали его программисты вовсю используя классы и интерфейсы, поэтому щас там куча ошибок, когда его перенесли на новый хостинг

сегодня нужно ошибки поправить, чтобы всё нормально заработало

цена - 50$