Реализация доработок на 1С Битрикс

Пациент: http://prodal.caberne.ru/zapros Задача: изменить загрузку картинок в форме, нужно сделать чтобы картинки после выбора сразу загружались на сервер и показывалась миниатюра, например как тут - http://www.avito.ru/additem Сайт на Wordpress, форма реализована через Contact Form 7, если удобней ...