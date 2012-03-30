Реализация доработок на 1С Битрикс

Веб-программированиеЗакрытнет заявок99 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В существующей социальной сети на 1с Битрикс необходимо разобраться в чужом коде и внести функциональные изменения.

От Вас:

- опыт

- примерная стоимость

12 лет назад
Spaniard1977
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Wordpress + Contact Form 7: изменить аплоад

    Пациент: http://prodal.caberne.ru/zapros Задача: изменить загрузку картинок в форме, нужно сделать чтобы картинки после выбора сразу загружались на сервер и показывалась миниатюра, например как тут - http://www.avito.ru/additem Сайт на Wordpress, форма реализована через Contact Form 7, если удобней ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение на PHP по редактированию текстов

    $500

    Требуется скрипт, чтобы несколько пользователей могли редактировать, сохранять, проверять и модерировать тексты. Подробнее: https://docs.google.com/document/pub?id=191K76uMPy1Rp5pF6IeE8IrH8jt_vADzFOGfPYY9KLvk Желательно: Владение библиотекой анализа семантического ядра или своими наработками (подробнее для чего в ТЗ) Использование jquery Наличие опыта в проектировании интерфейсов. В первую очередь, нужно ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать приложение Вконтакте-доска объявлений

    Требуется разработать приложение для Вконтакте - доска объявлений. Пользователь может подать объявление о продаже товара. Необходимо разработать приложение доска объявлений для соц. сети Вконтакте. Платные функции: выделение объявления цветом, закрепление объявления вверху страницы. Стоимость и сроки. Примеры приложений http://vk.com/app2630227#/ http://vk.com/app2314775_73076 в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправить ошибки в работе virtuemart

    Необходимо устранить ошибки в работе интернет-магазина на virtuemart. Сайт: chntown.ru. Ошибки возникают при оформлении заказа. При нажатии на кнопку "Оформить заказ" не выходит следующее окно для ввода имени пользователя и пароля. Данная ошибка возникает не ...

    Virtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать качественный инфоблок 1С-Битрикс

    Требуется создать инфоблок реально качественный для индексации яндексом, пример того что мы хотим залить в этот инфоблок http://catalog.auto.ru/catalog/cars/ Требования обязательно некий дизайн вывода информации, формирование title, keywords, discription и т.д. Так же воможность импорта подобных таблиц ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш меню для Joomla 1.5

    $30

    Добрый день! Нужен модуль flash меню для Joomla 1.5, вот здесь конкретный пример http://flashmenulabs.com/ru/ нужно чтоб было с таким же эффектом и аккордеон (раздвижное меню).

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на modx

    Требуется обновление сайта MODx. Усовершенствование, добавление функциональности, регистрации, оплату по картам. Сайт glendo.ru Если вы готовы к реализации проекта по усовершенствованию нашего сайта, просим Вас представить свое мнение по поводу необходимых доработок, чтобы сайт стал полноценным, ...

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад