Реализация доработок на 1С Битрикс

Пациент: http://prodal.caberne.ru/zapros Задача: изменить загрузку картинок в форме, нужно сделать чтобы картинки после выбора сразу загружались на сервер и показывалась миниатюра, например как тут - http://www.avito.ru/additem Сайт на Wordpress, форма реализована через Contact Form 7, если удобней ...
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В существующей социальной сети на 1с Битрикс необходимо разобраться в чужом коде и внести функциональные изменения.
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