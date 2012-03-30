Исправить ошибки в работе virtuemart

Необходимо устранить ошибки в работе интернет-магазина на virtuemart. Сайт: chntown.ru. Ошибки возникают при оформлении заказа. При нажатии на кнопку "Оформить заказ" не выходит следующее окно для ввода имени пользователя и пароля. Данная ошибка возникает не всегда. Заказ несколько раз может оформляться потом возникает данная ошибка. Исправляется данная ошибка только очисткой кэша браузера на каждом рабочем месте.

Указывайте сроки и цену исправления данной ошибки. Если нужны какие-либо уточнения пишите мне в личку