Онлайн генератор баннеров

Есть список ИП в простом формате, нужно выделить в диапазоне адресса которые совпадают по последнему блоку 192.168.0.ХХХ и если попадаются то присвоить им соответственный диапазон CIDR формат который бы покрыл от первого до последнего вхождения ...
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Необходимо написать онлайн генератор флеш баннеров для сайта.
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