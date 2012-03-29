Общая регистрация для Wordpress и phpbb3

Движки между собой не должны быть связанны и написанный код не должен сломатся при первом же обновлении phpbb3\Wordpress.

При регистрации на сайте (wordpress) пользователь должен регистрироваться одновременно в базе wp и phpbb3. Один из вариантов как это можно организовать — объединением форм регистрации в одну общую. Так же требуется синхронизировать смену пароля\почты.