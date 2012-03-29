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Помочь установ. Community Engine на Ruby on Rails
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Мне нужно установить на локальную машину Windows - скрипт Community Engine написанный на Ruby on Rails. Установите , я заплачу сразу - установить через Tiemviewer
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