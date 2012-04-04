Скрипт фотогалерея

Веб-программированиеЗавершен4 заявки156 просмотров
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Есть определенный англоязычный сайт - фотогалерея с девушками!

Более 3000 категорий (имен)

В некоторых категориях находятся несколько подкатегорий, например

Категория "Abbey Brooks" насчитывает 32 галереи с данной девушкой и т.п.

Необходимо спарсить все фотографии по категориям!

Далее нужно создать подобную галерею фотографий (будет русский сайт с этими фото)

Мой вариант это создание скрипта и ипортирование в него этих галерей

Если схема вам кажется неудобной, с удовольствием выслушаю ваш вариант!

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12 лет назад
SplashWeb
Роман 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
reaboom
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
30 отзывов(-1)
12 лет назад
$200
3 дня
Александр успешно справился с поставленной задачей! Буду обращаться еще!
Все отлично. Было хорошо поставлено задание, оплату получил воврвемя. Рекомендую!
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