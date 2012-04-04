Скрипт фотогалерея

Есть определенный англоязычный сайт - фотогалерея с девушками!

Более 3000 категорий (имен)

В некоторых категориях находятся несколько подкатегорий, например

Категория "Abbey Brooks" насчитывает 32 галереи с данной девушкой и т.п.

Необходимо спарсить все фотографии по категориям!

Далее нужно создать подобную галерею фотографий (будет русский сайт с этими фото)

Мой вариант это создание скрипта и ипортирование в него этих галерей

Если схема вам кажется неудобной, с удовольствием выслушаю ваш вариант!

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Жду ваших предложений!