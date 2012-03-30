Доработка OsCommerce VaM Edition BTS

Для доработки магазина на Osc Vам bts требуется профессионал - php, ajax, jQuery.

От исполнителя ХОРОШИЕ ЗНАНИЯ PHP !

Есть работающий интернет магазин, нужно к нему прикрутить несколько дополнений и сделать правки в коде - устранить некоторые недоработки.

Из дополнений:

- сделать форму - "перезвоните мне", с подключением смс сервиса sms.ru с ограничением на отправку сообщений 2 смс в день.

- приделать модуль "помощь в строку поиска": при наборе нескольких первых букв выдавать список ссылок на товары, при клике на ссылку переходить на страницу товара.

ТЗ. Оплата по договорённости.

Тип заданий: Программирование

Работа удалённо, для срочных вопросов можно общаться в Скайп

От Вас - ваши предыдущие работы + описание уровня навыков и желание работать.

Прямой заказчик.