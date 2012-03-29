Доработка формы запроса на сайте

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок173 просмотра
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Требуется доработка формы запроса на сайте: http://www.tra-service.ru/trainingrequest согласно следующему ТЗ:

1. Изменить отдельные поля формы.

2. Заменить капчу на следующих страницах: http://www.tra-service.ru/purchaserequest, http://www.tra-service.ru/feedback, http://www.tra-service.ru/trainingrequest - сейчас проверочный код очень сложный, лучше что-нибудь попроще, например, такой: http://178spb.ru/kcaptcha/?r=1

3. Если введен неправильный код, не должна сбрасываться доп. информация (тип тренинга, город и т.д.).

4. Если введен неверный код капчи, сообщение об ошибке появляется вверху формы и его не видно. Сделать его как сообщение веб-страницы: Введен неверный проверочный код. Пожалуйста, проверьте.

5. Поменять местами проверочный код с датой. Проверочный код должен быть рядом с кнопкой «отправить».

6. Поле дата должно заполняться автоматически, если пользователь перешел со страницы с расписанием (http://www.tra-service.ru/courseschedule) по ссылке «Записаться на тренинг».

7. Поле дата: сделать возможность выбора даты из календаря.

Пожалуйста, указывайте желаемую стоимость работ и сроки.

12 лет назад
tservice
Яна 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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