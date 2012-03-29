Раскрывающееся меню для Webassyst

Качественно сверстать статичный шаблон ( CMS желательно DLE). Дизайн легкий и логичный. Движок надо будет корректировать (можно использовать готовые решения) – добавить эелементы соц. сети (чтобы было удобнее переписываться и комментировать общие темы ) , ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать раскрывающееся меню на сайте Shop-script для древа категорий.
Т.е. меню должно разворачиваться на этой же странице без перезагрузки и отображался список товаров.
Пример реализации тут: http://www.shpulka.by/
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