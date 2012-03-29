Доработка скрипта

Требуется создание на последней версии Social Engine социальной сети. Регистрационная анкета должна включать ФИО, место работы, учебы, выборку по интересам (их 20-25), текстовую информацию. Речь об общении людей одной профессии, которые должны находить друг друга и ...
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Поправить скрипт скролинга на сайте http://vzakone.by
(требется переключение пунктов меню при скролинге страницы и при переходе по этим пунктам)
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