Доработка VirtueMart 1.1.9

Веб-программированиеЗавершен2 заявки124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что нужно:

Тут http://clck.ru/0xbgK

Добавить пересчет цены налету. Сейчас пересчитанная цена появляется только в корзине. Нужно чтоб по мере выбора платных опций цена пересчитывалась в карточке товара. Не попортить цену в корзине при этом. :)

По срокам желательно завершить, не дальше чем в субботу

Оплата:

- только рубли (яндекс деньги, wmr, кивикошель)

- оплата по факту (не сомневайтесь - мои отзывы говорят о том, что я оплачиваю сделанную работу).

Virtuemart
12 лет назад
db-identity
Владимир 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
denkolmychenko
Ден 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
20 отзывов(-3)
12 лет назад
$20
1 день
Денис все сделал четко и быстро. Рекомендую.
Не первый раз работаю с Владимиром -- всегда четкая постановка задачи, всегда на связи во время исполнения, всегда своевременная оплата. Рекомендую однозначно!