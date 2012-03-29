Доработка VirtueMart 1.1.9

Что нужно:

Тут http://clck.ru/0xbgK

Добавить пересчет цены налету. Сейчас пересчитанная цена появляется только в корзине. Нужно чтоб по мере выбора платных опций цена пересчитывалась в карточке товара. Не попортить цену в корзине при этом. :)

По срокам желательно завершить, не дальше чем в субботу

Оплата:

- только рубли (яндекс деньги, wmr, кивикошель)

- оплата по факту (не сомневайтесь - мои отзывы говорят о том, что я оплачиваю сделанную работу).