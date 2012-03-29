Создание шаблона для джумла по готовому дизайну

$75
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт chelovek-brend.ru, он действующий, хочу перевести его на джумла, но оставить тот же дизайн.

12 лет назад
SerzhSenin
Сенин 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад