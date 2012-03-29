Создание сайта

$130
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок137 просмотров
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есть дизайн сайта( есть дизайнер-вопросы к нему, все данные даст), есть аналогичный сайт( itprom.net как пример по структуре найден в интернете) нужно сделать аналогичный совместив с моим дизайном+ прикрутить бесплатный онлайн консультант

12 лет назад
SerzhSenin
Сенин 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад