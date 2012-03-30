Плагин для браузеров

Добрый день! Нужна доработка Joomla 1.5 а именно Компонент PSForm и стандартная регистрация Подробнее: 1. При заполнении формы на странице с формой необходимо чтобы контактные данные (Имя фамилия указанные при регистрации уже были заполнены автоматически они должны браться ...