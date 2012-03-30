Плагин для браузеров

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки91 просмотр
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Добрый день!

Требуется сделать плагин для 3-х браузеров

Opera,FF,Chrome

Плагин должен реализовывать подобие функции как сейчас есть в FF:

выделяешь текст на открытой странице, жмешь правую кнопку мыши

в выпадающем меню 'Искать "этот текст" в Google'

Только нужно сделать запрос на другой поисковый ресурс.

Тоесть фактически выполнять GET /index.php?search=string

Ваши цены, сроки.

12 лет назад
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
logik
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
26 отзывов(-2)
12 лет назад
$50
2 дня
Грамотный специалист. Сделал все точь в точь как нужно, раньше срока!
Никаких проблем при выполнении проекта с Кириллом не возникло. Рекомендую!!
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