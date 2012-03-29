Приложение для Фейсбук

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка63 просмотра
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Разработка приложения для социальной сети facebook.

Необходимо разработать простенькое приложение для Фейсбука. Дизайн и контент будут предоставлены.

Суть.

Задача и цели приложения

Это конкурс лучшей фотографии/видео разработанный одним предприятием. Конкурс будет проводится на страничке Facebook предприятия, фотографии должны загружаться с flickr, видео - с youtube просто копируя ссылку фото/видео c flickr/youtube на эту страничку-приложение предприятия в фейсбуке. При этом цель - свести всю аудиторию c flickr, youtube, фейсбука на одну платформу - facebook, чтобы все голоса были сконцетрированы там.

Пример похожего приложения

https://www.facebook.com/Allcity?sk=app_244041225639079 пример французского конкурса (я искала на русском или, на крайний случай, на английском но ничего не нашла). Это приложение даже сложнее того, что нужно: нам не нужно голосовние, его заменит обычная кнопка "like". Есть и другие отличия. Подробное описание того, что нужно - ниже.

Графические требования

Дизайн будет предоставлен

Функции приложения

Заходя на страничку - приложение в фейсбуке и нажимая на "like", случается следующее

1. Внизу на страничке должна быть встроена анкета, которую юзер должен будет заполнить личными данными (ФИО, имейл и т.п.) + поле куда нужно будет скопировать ссылку на фотографию flickr и ссылку на видео youtube + кнопка "ок". Дизайн будет обеспечен, нужна только сама структура/скрипт приложения;

2. Нажимая на кнопку "ок" если все поля не были заполнены правильно, то около незаполненного/неправильно заполненного поля появляется красный "!" и просьба заполнить все поля правильно;

3. При правильном заполнении, нажимая на кнопку "ок", ссылка на фото/видео занесется в базу данных этого приложения;

5. Само видео/фотография будут занесены в альбом странички FB предприятия (не в качестве ссылки на flickr/youtube, а в качестве видео/фото просматриваемого напрямую через FB, где любой юзер может их просмотреть (как обычно, после нажатия на " like" на страничке FB) и нажать на " like" понравившейся фотографии/видео;

6. На каждую ссылку фото/видео занесенное в этот альбом должен сгенерироваться QR-code;

7. Этот QR-code должен быть выслан по имейлу юзеру, загрузившему это фото/видео, чтобы он мог разрекламировать это фото среди своих друзей и получить побольше " like";

7а. Если возможно, то должна также присутствовать и функция "share" на страничке каждого фото/видео;

8. Конкурс выиграет фото/видео с наибольшим количеством " like".

Технические требования

Флеш не предлагать. В остальном, особых ограничений нет. Принимаются предложения.

Мне интересны цены и сроки исполнения. С удовольствием отвечу на возникшие вопросы.

12 лет назад
mmmilana
Милана 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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