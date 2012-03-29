Приложение для Фейсбук

Здравствуйте! Ищется веб-программист для работы над проектами с использованием PHP5, mysql, ООП, HTML, JavaScript (jQuery). Местоположение фрилансера: Минск - обязательное условие! Оставляйте свои заявки, спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка приложения для социальной сети facebook.
Необходимо разработать простенькое приложение для Фейсбука. Дизайн и контент будут предоставлены.
Суть.
Задача и цели приложения
Это конкурс лучшей фотографии/видео разработанный одним предприятием. Конкурс будет проводится на страничке Facebook предприятия, фотографии должны загружаться с flickr, видео - с youtube просто копируя ссылку фото/видео c flickr/youtube на эту страничку-приложение предприятия в фейсбуке. При этом цель - свести всю аудиторию c flickr, youtube, фейсбука на одну платформу - facebook, чтобы все голоса были сконцетрированы там.
Пример похожего приложения
https://www.facebook.com/Allcity?sk=app_244041225639079 пример французского конкурса (я искала на русском или, на крайний случай, на английском но ничего не нашла). Это приложение даже сложнее того, что нужно: нам не нужно голосовние, его заменит обычная кнопка "like". Есть и другие отличия. Подробное описание того, что нужно - ниже.
Графические требования
Дизайн будет предоставлен
Функции приложения
Заходя на страничку - приложение в фейсбуке и нажимая на "like", случается следующее
1. Внизу на страничке должна быть встроена анкета, которую юзер должен будет заполнить личными данными (ФИО, имейл и т.п.) + поле куда нужно будет скопировать ссылку на фотографию flickr и ссылку на видео youtube + кнопка "ок". Дизайн будет обеспечен, нужна только сама структура/скрипт приложения;
2. Нажимая на кнопку "ок" если все поля не были заполнены правильно, то около незаполненного/неправильно заполненного поля появляется красный "!" и просьба заполнить все поля правильно;
3. При правильном заполнении, нажимая на кнопку "ок", ссылка на фото/видео занесется в базу данных этого приложения;
5. Само видео/фотография будут занесены в альбом странички FB предприятия (не в качестве ссылки на flickr/youtube, а в качестве видео/фото просматриваемого напрямую через FB, где любой юзер может их просмотреть (как обычно, после нажатия на " like" на страничке FB) и нажать на " like" понравившейся фотографии/видео;
6. На каждую ссылку фото/видео занесенное в этот альбом должен сгенерироваться QR-code;
7. Этот QR-code должен быть выслан по имейлу юзеру, загрузившему это фото/видео, чтобы он мог разрекламировать это фото среди своих друзей и получить побольше " like";
7а. Если возможно, то должна также присутствовать и функция "share" на страничке каждого фото/видео;
8. Конкурс выиграет фото/видео с наибольшим количеством " like".
Технические требования
Флеш не предлагать. В остальном, особых ограничений нет. Принимаются предложения.
Мне интересны цены и сроки исполнения. С удовольствием отвечу на возникшие вопросы.
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