Сравнение цен ИМ с прайс-листом и их изменение

Стоит Joomla 1.5 на ней установлен VirtueMart.Есть флешка (исходники есть от неё).Необходимо чтобы за каждый билет производился расчёт в стоимости одного евро.И чтобы VirtueMart выставлял счёт для оплаты.А так же истории оплаченных билетов по выбранным ...