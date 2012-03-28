Yaliti.com

радио новой музыки + соцсетевые функции

Только программирование. Дизайн разрабатывается другой конторой.

Какие желания реализуются:

1. Никому неизвестным и малоизвестным Музыкантам — эфир и фанатов, отзывы и общение.

2. Любителям музыки — легкое и удобное прослушивание/скачивание новой бесплатной легальной музыки и общение с любимыми музыкантами.

Аудитория:

1. Никому неизвестные и малоизвестные музыканты. Музыканты, которые стоят в самом начале пути промоушна. Это аудитория, которая готова платить за эфир и предоставлять свой материал бесплатно, только чтобы о них узнали.

2. Люди, любящие бесплатно и легально слушать и скачивать новую музыку.

ТЗ - в прикрепленном файле.

Что бы я хотел услышать:

1. Цену и сроки.

2. Ваше портфолио.

3. Являетесь ли вы музыкантом?

4. Являетесь ли вы меломаном?

5. Мечтаете ли вы постоянно развивать данный ресурс?