Радио новой музыки

$2000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Yaliti.com

радио новой музыки + соцсетевые функции

Только программирование. Дизайн разрабатывается другой конторой.

Какие желания реализуются:

1. Никому неизвестным и малоизвестным Музыкантам — эфир и фанатов, отзывы и общение.

2. Любителям музыки — легкое и удобное прослушивание/скачивание новой бесплатной легальной музыки и общение с любимыми музыкантами.

Аудитория:

1. Никому неизвестные и малоизвестные музыканты. Музыканты, которые стоят в самом начале пути промоушна. Это аудитория, которая готова платить за эфир и предоставлять свой материал бесплатно, только чтобы о них узнали.

2. Люди, любящие бесплатно и легально слушать и скачивать новую музыку.

ТЗ - в прикрепленном файле.

Что бы я хотел услышать:

1. Цену и сроки.

2. Ваше портфолио.

3. Являетесь ли вы музыкантом?

4. Являетесь ли вы меломаном?

5. Мечтаете ли вы постоянно развивать данный ресурс?

12 лет назад
Aladdinps
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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