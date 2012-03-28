Исправление файла с версии php 5.2 до 5.3

Добрый день. Вот сайт http://www.linzgallery.ru/ ссылка Вход не работает, нужно поправить и Нужно убрать выбор способа оплаты в оформлении заказа и фразу над окном комментария заменить на: Пожалуйста, укажите адрес доставки и удобное время для получения заказа, ...