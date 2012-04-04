Правки jQuery, jCarousel или написание скрипта

Имеется форма на несколько шагов (4-5), шаги меняются по клику по кнопке Далее и передвигаются jCarousel

Нужно: при нажатии на кнопку Далее производить проверку обязательных полей, подсвечивать незаполненные поля и не осуществлять переход на следующий шаг пока все необходимое не будет заполнено.

Два программиста не смогли справится с задачей из-за ограничений jCarousel. Скорее всего, надо будет написать с нуля, с использованием оЙгукн .

Требования - хороший опыт в js и jQuery, присутствие в скайпе. Формат работы - доступ по ftp

Срок - 3 дня