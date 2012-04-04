Правки jQuery, jCarousel или написание скрипта

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки204 просмотра
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Имеется форма на несколько шагов (4-5), шаги меняются по клику по кнопке Далее и передвигаются jCarousel

Нужно: при нажатии на кнопку Далее производить проверку обязательных полей, подсвечивать незаполненные поля и не осуществлять переход на следующий шаг пока все необходимое не будет заполнено.

Два программиста не смогли справится с задачей из-за ограничений jCarousel. Скорее всего, надо будет написать с нуля, с использованием оЙгукн .

Требования - хороший опыт в js и jQuery, присутствие в скайпе. Формат работы - доступ по ftp

Срок - 3 дня

jQuery
12 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ZSania
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
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