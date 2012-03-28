Создание сайта на основе шаблона

http://cl103457.tmweb.ru раздел "прайс-лист" 1) Кнопка "оформить заказ" должна быть одна и в конце. По клику на нее должно появляться окно ,которое сейчас появляется после нажатия на "Выставить счёт/Изменить".(появляется сейчас после оформления заказа). Только это окно надо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт на основе шаблона:
http://www.tm.coolwebmasters.com/website-templates-type/37952.html
А именно:
- Соединить шаблон с машиной управления сайтом
- Изменить оттенок с зеленоватого на посветлее
- Разместить тексты и изображения
- Сделать один корпоративный почтовый ящик на google
- Соединить сайт с Google Analytics
Домен и хостинг уже есть.
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