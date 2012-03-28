Создать прайс-лист в формате YML

Это интернет магазин С меня хтмл верстка всех страниц Там есть база товаров. Магазин не сложный, оплаты нет, только корзина и отправка заявки через корзину. Есть еще выгрузка товаров через csv. Позже покажу дизайн Цена средняя. Если это обосновано, ...