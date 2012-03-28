Необходимо сделать сайт на основе шаблона: http://www.tm.coolwebmasters.com/website-templates-type/37952.html А именно: - Соединить шаблон с машиной управления сайтом - Изменить оттенок с зеленоватого на посветлее - Разместить тексты и изображения - Сделать один корпоративный почтовый ящик на google - Соединить сайт с Google Analytics Домен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать прайс-лист в формате YML для сайта http://stalkond.ru/. Список товарных предложений находится здесь: http://stalkond.ru/price.htm
Указывайте цену и сроки.
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