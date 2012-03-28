Нужно верстку интегрировать в CodeIgniter магазин

Это интернет магазин

С меня хтмл верстка всех страниц

Там есть база товаров. Магазин не сложный, оплаты нет, только корзина и отправка заявки через корзину. Есть еще выгрузка товаров через csv.

Позже покажу дизайн

Цена средняя. Если это обосновано, может быть и больше.

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin