Нужно верстку интегрировать в CodeIgniter магазин

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки113 просмотров
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Это интернет магазин

С меня хтмл верстка всех страниц

Там есть база товаров. Магазин не сложный, оплаты нет, только корзина и отправка заявки через корзину. Есть еще выгрузка товаров через csv.

Позже покажу дизайн

Цена средняя. Если это обосновано, может быть и больше.

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

12 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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