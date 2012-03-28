Написание скрипта тизерки под свой проект

Необходима система комментирования на наш сайт в разделе http://dbroker.com.ua/avtopravo внизу каждой страницы. Общие требования: 1. Возможность оставлять комментарии пользователями (без регистрации), но с премодерацией и подпиской на ответы по e-mail. 2. Комментарии отображаются на сайте в цепочке: вопрос, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать скрипт тизерной рекламы под внутренний проект , с возможностью тщательной модерации добавляемых сайтов и рекламы. Подробности при обсуждении.
- Похожие заказы
- $200Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать кнопочку "наверх" как на сайте http://www.bodo.com.ua/ (справа внизу) для сайта http://www.gold-present.com.ua/ Расположение и функция один в один. Дизайн кнопки в стилистике сайта http://www.gold-present.com.ua/Завершен12 лет назад
- $15
В общем нужно сделать сайт на двух языках. Весь сайт на php. Сайт наполняется контентом через админ панель. Все люди, которые будут регистрироваться, должны попадать в одну БД. Но как я думал (что всё намного проще) до начала ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно создать тест точно такой же как на сайте http://natr.ru/diagnostic_tableЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Необходим скрипт по проверки на доступность и авторегистрации доменов. Суть: 1. Задается список доменов. Домены через заданный интервал времени проверяются на доступность. 2. В случае доступности домена он должен автоматически регистрироваться у выбранного регистратора без использования API, ...Завершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте. Есть скрипт игры, работает на версии php 5.2. На версии php 5.3 начал выдавать ошибки. Требуется обновить версию. Все подробности в личку. Возможно понадобятся знания во FLASH.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужно соединить корзину от опенкарта с апи от вконтакте. Более подробная информация и полное тз в личкуЗавершен12 лет назад
Оформления заказа неработает на сайте ochki-rayban(.)ru надо сделать новую форму оформления рабочию так как нынешния форма заказа http://floomby.ru/content/chm6BErx4U неотправляет запрос на почту уведомоление заказа и непишет что форма заказа отправленно после заполения всех полей ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $60
В компоненте Джоомла появилась небольшая проблема, компонент не выводит все данные. В БД они есть, а вот пользователю они не видны. Оставляйте заявки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день всем! Сайт по аренде авто, нужно доработать форму заявки (которая связана с платежной системой банка) внедрить несколько элементов (уведомление заполневшему, капча, отправка заявки и переадресация на оплату только после согласования с условиями) по форме ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад