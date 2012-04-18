Тест здоровья

Веб-программированиеЗавершен5 заявок167 просмотров
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Нужно создать тест точно такой же как на сайте http://natr.ru/diagnostic_table

12 лет назад
mirbiznesa
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Sania001
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Спасибо Александру. Было приятно сотрудничать. С терпением исправляет недостатки. Работает по доступным ценам. Рекомендую.
Надежный заказчик. Цели и задачи поставлены четко, легко можно найти общий язык для принятия правильных решений. Всем рекомендую.
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