Система комментирования на сайт

Необходима система комментирования на наш сайт в разделе http://dbroker.com.ua/avtopravo внизу каждой страницы.

Общие требования:

1. Возможность оставлять комментарии пользователями (без регистрации), но с премодерацией и подпиской на ответы по e-mail.

2. Комментарии отображаются на сайте в цепочке: вопрос, ответ, комментарий к ответу.

3. Подсчет кол-ва просмотров, ответов, «лайков».

4. Загрузка данных без перезагрузки страницы, плавная и быстрая анимация в работе с системой.

5. Все комментарии должны быть доступны для индексации поисковыми системами.

6. Комментарии должны храниться в нашей базе данных MySQL.

7. Необходимо грамотно и понятно разработать таблицу стилей CSS, для возможности легко и быстро изменить цвет, размер, шрифт и другие тонкие параметры для каждого блока или элемента.

8. Все вопросы, ответы, сообщения и комментарии – должны иметь ссылки и якоря, для быстрого перехода к ним.

Дополнительная информация: сайт dbroker.com.ua находится под управлением CMS Кактус (http://cms.kaktus.kiev.ua/), конфигурация веб-сервера: MySQL: 5.0.67; PHP: 5.2.6; Apache: Apache/2.2.9 (FreeBSD) DAV/2 PHP/5.2.6 mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8e.

Ссылки на примеры:

http://dbroker.com.ua/test_mreo

http://dbroker.com.ua/test_mreo2