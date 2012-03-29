Система комментирования на сайт

Добрый день. Вот сайт http://www.linzgallery.ru/ ссылка Вход не работает, нужно поправить и Нужно убрать выбор способа оплаты в оформлении заказа и фразу над окном комментария заменить на: Пожалуйста, укажите адрес доставки и удобное время для получения заказа, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима система комментирования на наш сайт в разделе http://dbroker.com.ua/avtopravo внизу каждой страницы.
Общие требования:
1. Возможность оставлять комментарии пользователями (без регистрации), но с премодерацией и подпиской на ответы по e-mail.
2. Комментарии отображаются на сайте в цепочке: вопрос, ответ, комментарий к ответу.
3. Подсчет кол-ва просмотров, ответов, «лайков».
4. Загрузка данных без перезагрузки страницы, плавная и быстрая анимация в работе с системой.
5. Все комментарии должны быть доступны для индексации поисковыми системами.
6. Комментарии должны храниться в нашей базе данных MySQL.
7. Необходимо грамотно и понятно разработать таблицу стилей CSS, для возможности легко и быстро изменить цвет, размер, шрифт и другие тонкие параметры для каждого блока или элемента.
8. Все вопросы, ответы, сообщения и комментарии – должны иметь ссылки и якоря, для быстрого перехода к ним.
Дополнительная информация: сайт dbroker.com.ua находится под управлением CMS Кактус (http://cms.kaktus.kiev.ua/), конфигурация веб-сервера: MySQL: 5.0.67; PHP: 5.2.6; Apache: Apache/2.2.9 (FreeBSD) DAV/2 PHP/5.2.6 mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8e.
Ссылки на примеры:
http://dbroker.com.ua/test_mreo
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