Калькулятор на JS

Веб-программированиеЗавершен20 заявок238 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо разработать калькулятор на JS. Все коэффициенты дадим. Формы - в приложении.

12 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
volkodav_0990
Максим 
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Максим - отличный исполнитель. Сделал все как надо и быстро. Будем дальше сотрудничать. Спасибо Максим за помощь и удачи в развитии!
Отличный заказчик. Понятное и не нагруженое ТЗ. Оплатил моментально. Сотрудничеством очень доволен.
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