Доработка сайта на 1С-Битрикс

Необходимо доработать сайт seredina.ru

Система управления сайтом – 1С:Битрикс.

1) В списке выбора городов должны быть прямые активные ссылки на разделы "Пользуйтесь скидками" каждого конкретного города. Например, ссылка выбора региона "Красноярск" будет такой – http://www.seredina.ru/discount/krasnoyarsk/ , а ссылка выбора региона "Уфа" такой – http://www.seredina.ru/discount/ufa/ . Это будут фиксированные активные ссылки, не зависящие от того, в каком разделе находится пользователь в настоящий момент. Блок выбора регионов должен быть сделан так, чтобы данные ссылки свободно индексировались поисковыми системами.

2) Все url-ы регионов раздела "Пользуйтесь скидками" должны быть формата www.seredina.ru/discount/полное-название-города-транслитом , без сокращений.

3) Сделать возможность на каждую главную страницу "Пользуйтесь скидками" (http://www.seredina.ru/discount/ufa/ и т.п.) каждого региона вставить текст. Место вставки текста приведено на приложенном скриншоте. Необходима возможность свободного редактирования данных текстов через админку. Тексты не должны дублироваться на внутренние категории.

4) Корректировка генерации тайтлов для категорий и детальных страниц раздела "Пользуйтесь скидками".

- Тайтлы для категории: "Скидки – Название категории, Название города"

- Тайтлы для детальной страницы категории: "Скидки – Название компании, Название города"

5) Создать возможность ручного изменения тайтлов через админку:

- Тайтлы главных страниц "Пользуйтесь скидками" (например, страницы http://www.seredina.ru/discount/ufa/ )

- Тайтлы для категорий "Пользуйтесь скидками" (например, страницы http://www.seredina.ru/discount/ufa/274/ )

Ознакомившись с сайтом и задачами, указывайте ориентировочный срок и цену.