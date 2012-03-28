Joomla 1.5 + VirtueMart + flash (swf)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок160 просмотров
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Стоит Joomla 1.5 на ней установлен VirtueMart.Есть флешка (исходники есть от неё).Необходимо чтобы за каждый билет производился расчёт в стоимости одного евро.И чтобы VirtueMart выставлял счёт для оплаты.А так же истории оплаченных билетов по выбранным номерам и дате их покупке.САМ САЙТ И ФЛЕШКА WWW.EU-MILLION.COM

Контакты:Skype:Zirakul2

ICQ 8465342

mail:[email protected]

JoomlaVirtuemart
12 лет назад
Zirakul
Булат 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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