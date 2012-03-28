Аддон к мозилле для работы с сайтом

Есть сайт https://s e c ure.e-kon s u l a t.gov.pl/

Нужен скрипт в виде аддона к мозилле, который будет мониторить сайт в указанной стране и городе на наличие дат.

При наличии даты программа должна бронировать дату, издавать звуковой сигнал на компьютере и по возможности присылать смс-уведомление на моб. телефон или же (если меня нету за компьютером) бронировать, заполнять и записывать анкету автоматически.

ПРОГРАММА ДОЛЖНА РАСПОЗНАВАТЬ КАПЧУ!