Аддон к мозилле для работы с сайтом

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Есть сайт https://s e c ure.e-kon s u l a t.gov.pl/

Нужен скрипт в виде аддона к мозилле, который будет мониторить сайт в указанной стране и городе на наличие дат.

При наличии даты программа должна бронировать дату, издавать звуковой сигнал на компьютере и по возможности присылать смс-уведомление на моб. телефон или же (если меня нету за компьютером) бронировать, заполнять и записывать анкету автоматически.

ПРОГРАММА ДОЛЖНА РАСПОЗНАВАТЬ КАПЧУ!

12 лет назад
Pe4chkin
Петров 
41 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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