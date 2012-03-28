Аддон к мозилле для работы с сайтом

Необходима система комментирования на наш сайт в разделе http://dbroker.com.ua/avtopravo внизу каждой страницы. Общие требования: 1. Возможность оставлять комментарии пользователями (без регистрации), но с премодерацией и подпиской на ответы по e-mail. 2. Комментарии отображаются на сайте в цепочке: вопрос, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт https://s e c ure.e-kon s u l a t.gov.pl/
Нужен скрипт в виде аддона к мозилле, который будет мониторить сайт в указанной стране и городе на наличие дат.
При наличии даты программа должна бронировать дату, издавать звуковой сигнал на компьютере и по возможности присылать смс-уведомление на моб. телефон или же (если меня нету за компьютером) бронировать, заполнять и записывать анкету автоматически.
ПРОГРАММА ДОЛЖНА РАСПОЗНАВАТЬ КАПЧУ!
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